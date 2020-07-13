بريتش تيليكوم: إخراج هواوي من شبكة الاتصالات البريطانية يحمل المخاطر

أشار فيليب جانسين الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش تيليكوم" إلى أن الصورة ليست واضحة بعد في ما يخص قرار الحكومة البريطانية بشأن إخراج هواوي الصينية من البنية التحتتية للجيل الخامس، مشدداً على أن إخراجها بأسرع وقت ممكن قد يؤدي إلى انقطاع في الشبكة وعجز في حماية البيانات.

وأكد جانسين صعوبة اتخاذ هذه الخطوة في أقل من عشر سنوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"بريتيش تيليكوم" أنه قد يكون من المنطقي إخراج هواوي من شبكة الاتصالات البريطانية خلال سبع سنوات.

وتستعد المملكة المتحدة لبدء التخلص التدريجي من استخدام تقنية شركة هواوي في شبكات الجيل الخامس (5G) في وقت قريب من هذا العام بسبب مخاوف أمنية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

وقد يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بالتخلص التدريجي من استخدام تقنية هواوي الصينية العملاقة في مجال شبكات الجيل الخامس 5G البريطانية هذا العام، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وقال التقرير: من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء، (بوريس جونسون) Boris Johnson، بتغيير كبير في السياسة بعد أن أعادت وكالة الاستخبارات البريطانية المعروفة باسم “مقر الاتصالات الحكومية” GCHQ تقييم المخاطر التي تشكلها شركة التكنولوجيا الصينية.

ومن المفترض أن الدراسة ستعلن أن العقوبات الأميركية على هواوي ستجبر الشركة على استخدام تكنولوجيا غير موثوق بها، مما يجعل من المستحيل السيطرة على المخاطر.

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وتسبب قرار رئيس الوزراء بالسماح لهواوي بلعب دور محدود في شبكة (5G) البريطانية في حدوث توترات بين لندن وواشنطن العاصمة في الأشهر الأخيرة، لكن القرار المتوقع صدوره يمثل انعكاسًا دراماتيكيًا لرئيس الوزراء بعد قراره السابق بالسماح للشركة الصينية ببناء أجزاء من الشبكة.

وأفاد تقرير صادر عن مركز الأمن السيبراني الوطني (NCSC) التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية (GCHQ) بأن العقوبات الأميركية التي تمنع هواوي من استخدام التكنولوجيا التي تعتمد على الملكية الفكرية الأميركية كان لها تأثير شديد على الشركة.

وقالت صحيفة التلغراف: إن المسؤولين يقومون بصياغة مقترحات لمنع تركيب أجهزة هواوي الجديدة في شبكة (5G) خلال أقل من ستة أشهر، مع تسريع إزالة التكنولوجيا الموجودة بالفعل.

كما تسببت مشاركة الشركة الصينية في شبكات الجيل الخامس البريطانية بحالة من القلق بين عدد من الشخصيات البارزة في المقاعد الخلفية المحافظة.

وذكرت صحيفة "The Mail on Sunday" أن مركز الأمن السيبراني الوطني (NCSC) تلقى تعليمات بإجراء مراجعة للحالة، ووفقًا للصحيفة، فإن مركز الأمن السيبراني الوطني (NCSC) وجد أن العقوبات الأمريكية كان لها تأثير كبير على الشركة، التي غيرت حساباتها بشكل كبير.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يواجه فيه جونسون مشاكل كبيرة، حيث هدد أعضاء حزب المحافظين بتمرد برلماني إذا فشلت الحكومة في اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه هواوي والصين.

وقال متحدث باسم هواوي: "تُعد هواوي المورد الأكثر خضوعًا للتدقيق في العالم، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن الشفافية التي لا تضاهى في المملكة المتحدة تعني أنه يمكننا الاستمرار في الثقة في لعب دور في ترقية شبكات بريطانيا، ومن المهم التركيز على الحقائق وعدم التكهن في هذا الوقت".