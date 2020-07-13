"التجارة" السعودية للعربية: ترخيص مرتقب لأنواع جديدة من الشركات

قال مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، إن مشروع نظام الشركات الجديد سيحدث لدى إقراره السماح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات.

وشرح العبد الوهاب في مقابلة مع "العربية" أن من بين النماذج الجديدة، شركات المساهمة البسيطة، التي تأخذ خصائص الشركات المساهمة وتتميز بمرونتها، في تشكيل رأس المال، أو في إصدار أنواع مختلفة من الأسهم.

وقال إن من بين أنواع الشركات الجديدة في النظام حال إقراره، إعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، التي تضم فريقين أحدهما شريك متضامن ومسؤول عن أمواله بالشكل الشخصي، وآخر مساهم.

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واعتبر أن نظام الشركات الجديد، سيكون مساهماً قوياً، في تعزيز بيئة عمل وقيمة الشركات وتنظيم تأسيسها وأنشطتها.

وقال إن النظام الجديد جرى العمل عليه، بالتعاون مع هيئة السوق المالية السعودية بعد رصد التحديات والعوائق التي تواجه الشركات والمنشآت الاقتصادية.

وأشار إلى إقامة عدد من ورش العمل بهدف صياغة مشروع النظام الجديد، بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، وبعرضه الآن على جمهور المهتمين سيكون لملاحظاتهم عامل مهم في تطوير مسودة مشروع النظام الجديد.

وأضاف أن نظام الشركات الجديد في السعودية، يضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.