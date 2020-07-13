عمومية "الشرقية للتنمية" ترفض تشكيل لجنة المراجعة  

أعلنت الشركة الشرقية للتنمية، اليوم الاثنين، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدتها، أمس الأحد، عن طريق الوسائل التقنية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الجمعية قررت عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة.

وارتفعت خسائر الشركة إلى 67.5 مليون ريال نهاية عام 2019، فيما بلغت قيمة خسائر الربع الرابع من نفس العام 65.1 مليون ريال.

تأتي القفزة في الخسائر بنسبة 905% على أساس سنوي، و6903% على أساس فصلي.

وأرجعت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالخسائر الناجمة عن احتساب قيمة أرض للشركة.