أرباح "زين" البحرين" تتراجع 15% بالنصف الأول من 2020

انخفضت أرباح شركة زين البحرين التي تعمل في مجال الاتصالات بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي لتبلغ 2.2 مليون دينار بحريني (5.9 مليون دولار)، وذلك بحسب بيان الشركة المنشور على موقع بورصة البحرين اليوم.

بدأت الشركة أعمالها عام 2003 وهي تابعة لشركة الاتصالات الكويتية المعروفة باسم زين الكويت، بحسب موقعها الرسمي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة مع إيرادات النصف الأول من العام الماضي لتبلغ 31 مليون دينار (82.4 مليون دولار).

وانخفضت أرباح الشركة التشغيلية بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بالنصف الأول من 2019 لتبلغ 2.7 مليون دينار (7.2 مليون دولار) بسبب زيادة تكاليف التشغيل خلال فترة انتشار فيروس كورونا بدون ذكر المزيد من التفاصيل.