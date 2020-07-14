إقرار خفض رأسمال أسمنت المدينة بـ 26%

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أسمنت المدينة تخفيض رأسمالها من 1.89 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال.

وتعكس هذه الأرقام خفضاً بنحو 26% في رأسمال الشركة.

وأعلنت الهيئة موافقتها على الطلب الذي يتضمن تخفيض عدد الأسهم من 189.2 مليون سهم إلى 140 مليون سهم.

وقالت الهيئة إن موافقتها مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر شركة أسمنت المدينة تقريراً معداً من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

ونبهت الهيئة إلى أن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها لا تعني أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال.

وأوضحت الهيئة أن قرارها بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.