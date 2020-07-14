المراكز العربية توزع أرباحاً نصفية بـ  237.5 مليون ريال

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الثلاثاء، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية 2020 والمنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إجمالي المبلغ الموزع 237.5 مليون ريال سيتم توزيعه على 475 مليون سهم، ليصل نصيب السهم من الأرباح إلى 0.5 ريال.

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وأشارت الشركة إلى أن بعض التطورات الإيجابية أدت مؤخراً إلى المزيد من التحسن في وضع الشركة المالي، وشملت:

1- نجاح الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، حيث تمتلك شركة المراكز العربية بشكل غير مباشر حصة إجمالية نسبتها 8.44%؜ من رأسمالها، وتقدّر المتحصلات النقدية المتوقع حصول الشركة عليها من عملية الطرح هذه بمبلغ 36.7 مليون ريال (قبل خصم حصة الشركة من مصاريف الطرح)، علمًا بأن القيمة الإجمالية لاستثمار المراكز العربية بشركة أملاك العالمية تبلغ 122.4 مليون ريال تقريبًا قبل عملية الطرح (أي ما يقارب 85.7 مليون ريال بعد إتمام عملية الطرح)، والمصنفة "كاستثمارات اخرى بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر" ضمن قوائم الشركة المالية باعتبارها من الاستثمارات غير الأساسية.

2- التحسُّن الملحوظ في مستويات تحصيل المبالغ المستحقة للشركة من عملائها خلال الفترة الأخيرة، مما يعزز ثقة الشركة في قدرتها على التعافي من التداعيات المتعلقة بفيروس كورونا.

3- التطورات الإيجابية في المفاوضات مع ملاك الأراضي المقام عليها بعض المراكز التجارية، والتي ستثمر عن توفير ملموس في التكاليف مما سيقلص من التأثير السلبي لتداعيات فيروس كورونا.

وذكرت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 16-07-2020، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.