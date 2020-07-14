تراجع أرباح "زين السعودية" الفصلية 54.6% إلى 59 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "زين السعودية" تراجع صافي أرباحها الفصلية بنسبة 54.6% إلى 59 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغ صافي أرباحها نحو 59 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 130 مليون ريال بالربع نفسه من 2019.

وسجلت الشركة صافي أرباح بـ 59 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي بانخفاض صافي ربح بـ 71 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 168 مليون ريال.

وتراجعت أرباح الشركة بـ36.9% إلى 164 مليون ريال خلال النصف الأول مقابل تسجيلها أرباحاً بـ260 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح النصفي إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 222 مليون ريال خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد قابل هذا الانخفاض في الإيرادات جزئيا انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 46 مليون ريال سعودي وانخفاض في النفقات التشغيلية بمبلغ 120 مليون ريال سعودي. وارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 43 مليون ريال سعودي، قابله انخفاض في مصاريف التمويل بمقدار 19 مليون ريال سعودي. حيث نتج عما سبق صافي ربح قدره 164 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن أثر جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19) على الإيرادات المتوقعة للربع الحالي يقدر بـ 186 مليون ريال والتي كانت نتيجة انخفاض الطلب على باقات الشركة مسبقة الدفع، والآجلة الدفع، والأجهزة، وباقات الزوار، بالإضافة إلى توقف موسم العمرة.

وأضافت الشركة "قد تم استيعاب ذلك من خلال إدارة التكاليف للحد من تأثير الجائحة حيث انخفضت النفقات التشغيلية بمبلغ 125 مليون ريال. كما ارتفع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 34 مليون ريال نتيجة للاستثمارات الرأسمالية.

وانخفضت تكلفة التمويل بمقدار 14 مليون ريال بسبب انخفاض في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأمريكي (ليبور) بالإضافة إلى تحسن إدارة النقد.

كما ارتفع صافي تأثير المخصصات المعينة المعكوسة خلال هذا الربع بمقدار 35 مليون ريال سعودي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.