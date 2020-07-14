شركة تهامة للعربية: أمامنا فرصة لمواجهة الخسائر

أكد العضو المنتدب لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عبد الكريم المعيوف، أن أمام الشركة فرصة لمواجهة خسائرها المتراكمة التي تجاوزت 50% من رأسمالها في الثلاثين من يونيو الماضي.

وأضاف المعيوف في مقابلة مع "العربية"، أن فريق إدارة الشركة تمكن من إرجاع الشركة من الإفلاس إلى الربحية بأقل من سنة ونصف وأوصينا بزيادة رأس المال.

وشرح أسباب الخسائر بمواجهة ظروف استثنائية، وتسديد أكثر من 90% من التزامات سابقة، إلى جانب مواجهة خسائر متراكمة بـ 171 مليون ريال، كان جزء منها قبل تولي الإدارة الحالية.

وأشار إلى وضع تهامة في السابق على القائمة السوداء للبنوك، والذي حد من توسع الشركة، وأخيرا جاء تأثير كورونا، ليضاعف مصاعب الشركة.

كما أشار إلى النفقات الرأسمالية الناجمة عن تأسيس القطاعات الجديدة التي ضغطت على مالية الشركة.

وتحدث عن خطط توسع في رقمنة الإعلانات والبناء على شراكتنا مع شركة دبليو بي بي وعقد شراكات جديدة في سوق واعدة.

وبعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، نسبة 50% فإن أمام مجلس الإدارة الآن حتى الخامس عشر من يوليو للدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

يذكر أن آخر تاريخ لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة هو الرابع عشر من أغسطس المقبل.

وأوضحت الشركة أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع، فستُعدّ الشركة منقضية بقوة نظام الشركات.