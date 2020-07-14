غوغل تدرس استثمار 4 مليارات دولار في جيو الهندية

قالت مصادر لوكلة بلومبرغ، إن غوغل Google تدرس استثمار 4 مليارات دولار في منصة جيو JIO التابعة لـ Reliance الهندية، واصفة المحادثات بأنها في مرحلة متقدمة.

وذكرت المصادر أن تفاصيل الصفقة المحتملة يمكن أن تتغير ويمكن أن تتأخر المفاوضات أو تنهار. ولم يستجب ممثلو Google و Reliance على طلبات التعليق.

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وستنضم Google إلى Facebook ومجموعة كبيرة من الشركات التي تستثمر في هذه المنصة الهندية الواعدة، والتي جذبت أكثر من 15 مليار دولار من الاستثمارات في غضون بضعة أشهر.

وقلصت أسهم شركة Reliance خسائرها في مومباي بعد معلومات استثمار غوغل. وزادت أسهم Reliance بأكثر من الضعف منذ انخفاضها في مارس إلى مستوى قياسي.

وقالت Google إنها تخطط لإنفاق 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة للمساعدة في تسريع تبني التقنيات الرقمية في الهند.

وكانت Qualcomm اعلنت استثمار 97 مليون دولار في حصة 0.15% من منصة JIO، فيما وافقت هيئة مكافحة الاحتكار على استحواذ Facebook على حصة تقارب 10% في "منصة جيو".

وستقوم Facebook من خلال شركتها التابعة "جادهو هولدنجز" باستثمار 5.7 مليار دولار في منصة الخدمات الرقمية الهندية.

وكان أغنى رجل في آسيا قد حقق "موكيش أمباني" وعده لمساهمي شركة Reliance بتغطية كافة ديون الشركة وقبل 8 أشهر من الموعد الأخير عن طريق بيع حصة 25% في منصة JIO.