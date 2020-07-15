الأندلس العقارية: 12% نسبة إنجاز مشروع الجوهرة والتشغيل في 2022

كشفت شركة الأندلس العقارية عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع الجوهرة الكبرى، وقالت إن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 12%.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" "وفقا للتقرير الوارد من الشريك المطور ، فمن المتوقع أن يتم استكمال بناء المشروع خلال الربع الثاني من عام 2022 م، ويكون تشغيل المشروع تبعا لذلك خلال الربع الثالث من عام 2022 م".

وأوضحت الوقت المستغرق لتعديل التصاميم وإصدار التراخيص النهائية والتعطل الناجم عن الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في تصديها لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه وحسب تقرير الشريك المطور المشار إليه ، فإنه لا يوجد تغير في تكلفة المشروع.

وقالت الأندلس العقارية إنه تم نقل صك أرض المشروع بالكامل لصالح شركة المشروع (شركة الجوهرة الكبرى للتطوير والاستثمار العقاري)، علما أن نسبة ملكية الشركاء فيها وفقا لعقد تأسيسها المعدل.

وتتوزع ملكية المشروع بين شركة الأندلس العقارية بنسبة 25%، شركة جرير للتطوير التجاري بنسبة 42 %، والشريك المطور شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري بنسبة 33% (أطراف ذات علاقة).