البحري للعربية: التزمنا ببناء 52 سفينة معظمها عملاقة بـ10 سنوات

أكد الرئیس التنفیذي لشركة البحري عبدالله الدبیخي، تميز مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية برأس الخير شرق السعودية، على مستوى الصناعات البحرية العالمية.

وأضاف الدبيخي في مقابلة مع "العربية" أن دخول شركة البحري للعمل في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، يأتي منسجما مع التطلعات العالمية للموقع الاستراتيجي المتوسط الذي تقع فيه المملكة.

وأشار إلى أن شركة البحري تعتبر أكبر مشغل لناقلات النفط العملاقة، وخامس أكبر مشغل وناقل بتروكيماويات في العالم.

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وأوضح أن رؤية السعودية 2030 تستند إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة بين قارات ثلاث، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يعزز أعمالنا وخططنا، والتي يمر منها 6% من الملاحة البحرية العالمية.

واعتبر أن مساهمة البحري في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، تعزز الخطط الاستراتيجية للمملكة في تعزيز قيمة الناتج المحلي الإجمالي من هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الصناعات البحرية واللوجستية، تعد ركيزة هامة للخطط والبرامج المنبثقة عن رؤية 2030 والتي تتركز على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

وقال إن شركة البحري التزمت fصناعة وبناء 52 سفينة خلال السنوات العشر المقبلة، منها 22 سفينة عملاقة لنقل النفط الخام، و15 سفينة لنقل البتروكيماويات، وغيرها من السفن.

وتحدث عن بناء أول سفينة من قبل الشركة العالمية للصناعات البحرية في رأس الخير والتي تعد نموذجا لنقل التقنية الكورية إلى السعودية في صناعات السفن، موضحاً أن هذه السفينة التي بنيت في كوريا، والمشاريع المقبلة لبناء السفن ستكون بأيدي شباب سعوديين.

وأشار إلى وجود أكثر من 400 منصة في منطقة الخليج، لإنتاج البترول والغاز وهو أكبر تجمع للمنصات البحرية في العالم، معتبرا أن هذا الموقع سيشكل فرصة قوية للشركة العالمية للصناعات البحرية في رأس الخير، في تلبية الطلب المتنامي في المنطقة على بناء سفن الخدمات البحرية.