غوغل تعتزم إطلاق هاتف جديد رخيص.. وتضخ مليارات لتصنيعه 

تسعى كل من شركة جيو الهندية وغوغل الأميركية إلى تطوير هاتف جديد رخيص يعمل بنظام أندرويد، وهو ما قد يجذب ملايين الهنود إلى أجهزة الهواتف الذكية.

وقال الرئيس التنفيذي لغوغل ساندار بيتشاي، إن "أي شخص يجب أن يكون لديه وسيلة اتصال بالإنترنت. فخور بالشراكة مع جيو التابعة لريلاينس لزيادة وصول مئات الملايين في الهند الذين ليس لديهم هاتف ذكي، وذلك عبر استثمارنا الأول البالغ 4.5 مليار دولار عبر صندوق الرقمنة (غوغل نحو الهند)". ويبلغ حجم الصندوق الذي خصصته غوغل للاستثمار في الهند 10 مليارات دولار.

Everyone should have access to the internet. Proud to partner with @reliancejio to increase access for the hundreds of millions in India who don’t own a smartphone with our 1st investment of $4.5B from the #GoogleForIndia Digitization Fund.https://t.co/1fP8iBZQfm — Sundar Pichai (@sundarpichai) July 15, 2020

وقالت ريلاينس الهندية، اليوم الأربعاء، إن غوغل التابعة لألفابت ستشتري حصة 7.7% في وحدتها الرقمية مقابل 4.5 مليار دولار، لتفوز بدعم شركة تكنولوجيا أميركية أخرى عملاقة بعد أن نالت دعم فيسبوك في أواخر أبريل/نيسان.

وقال رئيس مجلس إدارة ريلاينس والملياردير الكبير موكيش أمباني خلال الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة والذي جرى عبر الإنترنت، إنه مع استثمار غوغل، فإن المستثمرين الاستراتيجيين والماليين تعهدوا بما إجماليه 1.52 تريليون روبية (20.22 مليار دولار) في الأشهر القليلة الماضية.

وتشمل الوحدة الرقمية لريلاينس جيو بلاتفورمز تطبيقات للموسيقى والأفلام لكن عمادها الرئيسي هو شركة الاتصالات جيو إنفوكوم أكبر شركة للهاتف المحمول في الهند بعدد مستخدمين يربو على 387 مليونا.

وحازت الشركة على العديد من الاستثمارات من قبل شركات عالمية، منها شركة فيسبوك، وصندوق سيلفر ليك الاستثماري، وشركة مبادلة للاستثمار.

وكان أمباني قد نفذ وعده لمساهمي شركة "ريلاينس إندستريز" بتغطية كافة ديون الشركة وقبل 8 أشهر من الموعد الأخير عن طريق بيع حصة 25% في "منصة جيو".