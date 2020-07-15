رئيس الشركة المالكة لـ"جيو": ملتزم بشراكة طويلة مع أرامكو

قال موكيش أمباني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"ريلاينس إندستريز"، إنه ملتزم بشراكة طويلة الأمد مع أرامكو السعودية.

وأمباني رجل أعمال هندي تملك شركته "جيو بلاتفورمز" التي تعتبر ذراع التكنولوجيا الرقمية التابعة لشركته.

وضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في يونيو الماضي ما يقرب من 1.5 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية.

ووقع الصندوق على اتفاقية استحواذ على حصة تبلغ 2.32% من أسهم "جيو بلاتفورمز"، حيث تأتي الصفقة تماشياً مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وتسهم في جهود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.

موضوع يهمك أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس استثمار ما يقرب من 1.5 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز"،... صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز اقتصاد

وحازت الشركة على العديد من الاستثمارات من قبل شركات عالمية، منها شركة فيسبوك، وصندوق سيلفر ليك الاستثماري، وشركة مبادلة للاستثمار.

وقالت ريلاينس اليوم الأربعاء، إن غوغل التابعة لألفابت ستشتري حصة 7.7% في وحدتها الرقمية مقابل 4.5 مليار دولار، لتفوز بدعم شركة تكنولوجيا أميركية أخرى عملاقة بعد أن نالت دعم فيسبوك في أواخر أبريل/نيسان.

وقال أمباني خلال الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة والذي جرى عبر الإنترنت، إنه مع استثمار غوغل، فإن المستثمرين الاستراتيجيين والماليين تعهدوا بما إجماليه 1.52 تريليون روبية (20.22 مليار دولار) في الأشهر القليلة الماضية.