شركة تُصّنع حجرات إضافية للعمل من المنزل.. وهذه تكلفتها

مازال وباء كورونا ملهما للعديد من الشركات والأشخاص لابتكار الكثير من الأدوات التي تساعد في التعامل مع الوضع الحالي الذي خلفه الفيروس.

وبينما يشكو الكثيرون من عدم تمكنهم إيجاد مساحة مكتبية للعمل في المنزل بهدوء، قامت شركة نرويجيه بتقديم منتج جديد وهو عبارة عن وحدة أو حجرة منعزلة تستطيع وضعها داخل منزلك، واستغلالها كما تشاء، وإن كانت في الأصول مخصصة كمساحة مكتبية لإنجاز الأعمال في هدوء بعيدا عن ضوضاء المنزل.

وقامت شركة ليفيت النرويجية بإنشاء هذه الحجرة الإضافية، والتي يمكن استخدامها كمكتب أو ممارسة اليوجا بها، أو لاستقبال الضيوف والكثير.

وتقول الشركة إن هذه الحجرة الصغيرة تعزلك عن الضوضاء، وتستطع أن تمارس عملك بها بالقرب من الطبيعة، إذا ما وضعتها مثلا في حديقة المنزل.

وتعرض الشركة هذه الحجرة بسعر يبدأ من 13.5 ألف دولار. الحجرة ليست كبيرة، إذ تصل مساحتها إلى 38 قدم مربعة (11.58 متر مربع) فقط، وبالتالي فإن أفضل استخدام لها هو العمل. لكن الشركة قالت، إنها تستطيع أن تضع بداخل الحجرة سرير بعرض يصل إلى 2 متر، وبالتالي فيمكن استخدامه أيضا للضيوف.

واجهة الغرفة من الزجاج الملون، والتي تعطيك شعورا بأنك تعمل في الهواء الطلق، لكن أيضا هذا الزجاج يُدخل إلى الغرفة القدر المناسب من الضوء.

وتقول الشركة إن العمل في الطبيعة يحسن الصحة العقلية والإنتاجية، والقدرات التعليمية.

الحجرة يتم شحنها كما هي، لا تحتاج إلى أي تركيب أو تجهزيات. وتقوم الشركة بتوصيل هذه الحجرة في غضون 4 إلى 6 اشهر، وتوفر 4 إصدارات، منها إصدار بعجلات في الأسفل لتسهيل نقله من مكان لآخر.