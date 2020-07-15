شركة صادرات الصناعية السعودية تفتح فرعاً بالعراق

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) الإنتهاء من تجهيز مقر فرع الشركة في منطقة اليرموك في بغداد وبداية مزاولة نشاط الفرع، موضحة أنها ستعلن عن الأثر المالي لهذا الافتتاح في نهاية العام 2020.

وأكدت الشركة تفعيل خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصدير المنتجات السعودية إلى العراق.

من جانب آخر وقعت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع الضوابط الشرعية) مع مصرف الإنماء بقيمة 106 ملايين ريال لمدة 6 أشهر.

وأوضحت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية تداول أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بقيمة 100%.

وقالت إن الهدف من التمويل هو تعزيز وتمويل صفقات الشركة وعمليات الاستيراد والتصدير في أسواق المنطقة.