غوغل تشتري 7.7% من "جيو" الهندية مقابل 4.5 مليار دولار

قالت ريلاينس الهندية اليوم الأربعاء، إن غوغل التابعة لألفابت ستشتري حصة 7.7% في وحدتها الرقمية مقابل 4.5 مليار دولار، لتفوز بدعم شركة تكنولوجيا أميركية أخرى عملاقة بعد أن نالت دعم فيسبوك في أواخر أبريل/نيسان.

وقال رئيس مجلس إدارة ريلاينس والملياردير الكبير موكيش أمباني خلال الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة والذي جرى عبر الإنترنت، إنه مع استثمار غوغل، فإن المستثمرين الاستراتيجيين والماليين تعهدوا بما إجماليه 1.52 تريليون روبية (20.22 مليار دولار) في الأشهر القليلة الماضية.

وتشمل الوحدة الرقمية لريلاينس جيو بلاتفورمز تطبيقات للموسيقى والأفلام لكن عمادها الرئيسي هو شركة الاتصالات جيو إنفوكوم أكبر شركة للهاتف المحمول في الهند بعدد مستخدمين يربو على 387 مليونا.