مصدران: كارلايل تتقدم بعروض لأصول شل في مصر

قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة الاستثمار المباشر كارلايل وكونسورتيوم تدعمه كين إنرجي من بين المتقدمين بعروض لأصول النفط والغاز البرية التابعة لرويال داتش شل في مصر.

ومن المتوقع أن تكون عروض شراء الأصول أقل كثيرا من التقديرات الأولية التي تصل إلى مليار دولار بسبب توقعات أضعف لأسعار النفط والغاز العالمية، بحسب مصادر رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالتحدث علنا.

وبدأت شل مساعيها لبيع أصولها البرية لعمليات المنبع في الصحراء الغربية في نوفمبر/تشرين الثاني مع تركيزها على التوسع في التنقيب عن الغاز البحري.

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وتعطلت العملية، التي كان من المتوقع إتمامها في مايو/أيار، بفعل جائحة فيروس كورونا التي قيدت السفر وأدت لانهيار أسعار النفط والغاز.

ونتيجة لذلك فإن أطرافا مختلفة بلغت مراحل مختلفة من المفاوضات. وقال أحد المصادر إن بعض المستثمرين الآسيويين في مراحل متقدمة في حين أن شركات من بينها دراجون أويل في دبي تتحرك بوتيرة أبطأ.

وكلفت شل بنك الاستثمار سيتي جروب العام الماضي بإدارة البيع الذي صار من المتوقع استكماله بحلول سبتمبر/أيلول بحسب أحد المصدرين.

وامتنعت شل وسيتي وكارلايل عن التعقيب ولم يتسن على الفور الاتصال بدراجون أويل للتعقيب.

وتتضمن محفظة الصحراء الغربية حصصا في 19 امتيازا للنفط والغاز وبلغ إنتاج شل فيها حوالي 100 ألف برميل يوميا من المكافيء النفطي في 2018.

وسجل قطاع النفط والغاز في مصر توسعا سريعا في السنوات الأخيرة لكن اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز البحري اجتذب استثمارات كبيرة من شركات دولية من بينها إيني وبي.بي.

في الوقت ذاته تغيرت حيازات أصول الغاز والنفط القديمة في مصر. وباعت بي.بي في عام 2018 حصة تحتفظ بها منذ عقود في شركة بترول خليج السويس إلى دراجون أويل ومقرها دبي.