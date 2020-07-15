هذا ما فعله ترمب لإزاحة "هواوي" الصينية من بريطانيا 

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه كان مسؤولا عن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنع شركة هواوي الصينية من العمل في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول في بريطانيا اعتبارا من نهاية 2027.

وأمر جونسون أمس الثلاثاء بتفكيك معدات هواوي بالكامل من شبكات الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027، مخاطرا بمواجهة غضب الصين عبر التلميح بأن أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم غير مرحب بها في الغرب.

وقال ترمب قبل الإشارة إلى حظر بريطانيا للشركة الصينية "أقنعنا الكثير من الدول، فعلت معظم ذلك بنفسي، لا تستخدموا هواوي لأننا نعتقد أنها غير آمنة وتشكل خطرا أمنيا، إنها خطر أمني كبير".

موضوع يهمك أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمنع نشر أي معدات اتصالات للجيل الخامس تابعة لشركة هواوي الصينية، ما يعد... بريطانيا تستبعد هواوي من إنشاء شبكة الجيل الخامس شركات

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، أنها ستمنع نشر أي معدات اتصالات للجيل الخامس تابعة لشركة هواوي الصينية، ما يعد خسارة كبيرة لعملاق التكنولوجيا الصينية، وتحيزا من بريطانيا لإدارة الرئيس الأميركي، التي واصلت ضغوطها لإجبار الحكومة البريطانية على اتخاذ هذا الأمر.

ولن يكون بمقدور الشركات المشغلة شراء مكونات الجيل الخامس من هواوي اعتباراً من نهاية العام، وأُبلغت بالتخلص من أي معدات من إنتاج شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.