ما هو حجم استثمار الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي الصحي؟

تعد النسبة الأكبر من الشركات التي تقوم بتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الرعاية الصحية هي شركات ناشئة، مثل شركة Enlitic التي طورت برنامجا يحسن الرعاية الصحية التشخيصية من خلال تحليل مجموعة من البيانات السريرية مثل تاريخ المريض وأعراضه واختباراته المخبرية وصوره الطبية، مما يمكّن الخبراء الطبيين من اتخاذ قرارات علاجية أدق.

وتأسست الشركة في 2014 لتصنف في عام 2016 بين الشركات الخمسين الأكثر ذكاء في العالم من قبل MIT وتحل بالمرتبة 16 متفوقة على فيسبوك وسبيس إكس وعلي بابا. وجمعت في نوفمبر 2019 مبلغ 25 مليون دولار من خلال جولة تمويلية Series B-1 financing.

وقد قادت مجموعة Thorney Investment إحدى أهم الشركات الاستثمارية في أستراليا الجولة التمويلية إلى جانب المستثمرين الحاليين في الشركة وهم:

Capitol Health ومجموعة Marubeni اليابانية وستستخدم Enlitic ما جمعته لبناء منصة برمجيات شاملة للذكاء الاصطناعي ولزيادة تواجدها العالمي مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية. وقد جمعت الشركة نحو 55 مليون دولار منذ تأسيسها.

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أما شركة Butterfly Network فهي مزود لجهاز تصوير طبي محمول ورخيص معروف باسم Butterfly iQ device ويوفر الموجات فوق الصوتية عالية الجودة على شريحة واحدة مصنعة من السيليكون.

ويحتاج الجهاز فقط إلى مسبار واحد قابل للاستخدام على كافة أنحاء الجسم ويمكن وصله بالهاتف الذكي لإرسال الصور والمعلومات الطبية عبر سحابة Butterfly وهي قادرة أيضاً على إرسال المعلومات إلى نظام برامج الأشعة المستخدمة من قبل العديد من مؤسسات الرعاية الصحية.

وجمعت الشركة نحو 370 مليون دولار منذ تأسيسها في 2011 ويقدر تقييم الشركة عند مليار دولار.

أما شركة Arterys فهي تقدم أكثر حلول الذكاء الاصطناعي دقة في التصوير الطبي وتشتهر بسرعتها الفائقة وجودة التصوير وقد حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية الـ (FDA) وتأسست في عام 2016 وقد جمعت نحو 72 مليون دولار حتى الآن.

وشركة ناشئة أخرى هي Freenome تأسست في 2014 و تستخدم الذكاء الاصطناعي للعثور على أنماط معينة في المؤشرات الحيوية للخلايا المنتشرة في الدم والتي قد تكون مرتبطة بالسرطان.

وفي يوليو 2019 أغلقت الشركة دورة تمويلية بقيمة 160 مليون دولار ليصل إجمالي ما جمعته إلى 238 مليون دولار.

ومن بين أبرز مساهميها شركة رأس المال المغامر Andreessen Horowitz و Google Ventures وصناديق رأس المال المغامر مثل Data Collective وFounders Fund.