"أبو معطي" توزع أرباحاً سنوية بـ 10 ملايين ريال

أعلنت شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، اليوم الأربعاء، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، قيمتها 10 ملايين ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه سيتم توزيع الأرباح على 20 مليون سهم، لتصبح حصة السهم في التوزيعات 0.5 ريال.

وتراجعت الأرباح السنوية للشركة إلى 14.78 مليون ريال، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، مقابل 18.21 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 18.8%.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة أبو معطي 60.17 مليون ريال، مقابل 61.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 2.3%.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يرجع إلى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار وإغلاق بعض معارض الجملة والتجزئة من تاريخ 16 مارس 2020م بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية نتيجة افتتاح فروع جديدة للشركة في قطاع التجزئة، كما انخفضت الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض إيراد التأجير.