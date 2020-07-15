"الوطنية للبناء والتسويق" تسعى لزيادة رأسمالها بـ 60 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم الأربعاء، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن هذه الزيادة ستتم عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة، وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.

موضوع يهمك أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم الخميس، أنها وقعت مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص رأس مال شركة اتحاد... "الوطنية للبناء" تسعى للاستحواذ على "الخرج للمعادن" بـ 20 مليون ريال شركات

وأوضحت الشركة أن رأسمالها سيرتفع إلى 120 مليون ريال، إلى 60 مليون ريال في حال إقرار تلك الزيادة.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو وتنوع في استثمارات الشركة بشكل جيد خلال الأعوام القادمة.