العقيل للعربية: التجارة الإلكترونية شكلت 23% من مبيعات جرير

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة جرير للتسويق بعد الزكاة والضريبة إلى 208.4 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 169.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 23.2%.

ومقابل أرباح الربع السابق، تراجعت أرباح جرير بنسبة 17%، حيث كانت 251.7%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها جرير في الربع الأول 227 مليون ريال، مقابل 190.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 19%.

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وأرجعت جرير ارتفاع أرباح الربع الأول مقابل تلك المحققة في الفترة المقابلة من العام الماضي إلى ارتفاع مبيعات بعض أقسام التجزئة، خاصة قسم أجهزة الكمبيوتر وقسم مستلزمات الكمبيوتر، وأغلب أقسام الجملة.

وأكد محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق أن ارتفاع مستوى التجارة الإلكترونية ساهم بشكل كبير في دعم النتائج المالية خلال الربع الحالي رغم إجراءات الإغلاق في المدن الرئيسية.

وأشار العقيل في لقاء له مع "العربية" "أن التجارة الإلكترونية شكلت 23% من مبيعات جرير في الربع الثاني بحيث تضاعفت 6 مرات في الربع الثاني عن نتائح العام الماضي. الشركة حققت زيادة قوية بمبيعات الكمبيوتر لدى جرير مع العمل من المنزل ومستلزمات الدراسة الحصيلة الأعلى من المشتريات رغم تراجع عدد الزوار للمتاجر بفعل إجراءات الحظر".

وأضاف "أن التوجه لرفع أسعار الضريبة ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع سريع بالمبيعات خلال آخر أسبوعين قبل زيادة الضريبة بما يقارب 50% من إجمالي المشتريات. نتوقع أن يؤثر الارتفاع بالضريبة على مبيعات الربع الثالث إلى أن تتضح الصورة خلال الربع الأخير من العام. نستهدف النمو بالحصول على حصة أكبر في السوق".

وقد ساهمت مبيعات الأونلاين كثيراً في ارتفاع مبيعات التجزئة. ففي الوقت الذي تأثر فيه كثيراً أداء المعارض بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 حققت مبيعات الأونلاين قفزة كبيرة باعتبارها قناة التسوق الرئيسية المتاحة للمستهلكين في فترات الإغلاق وحظر التجول.

كما تحسن هامش الربحية لبعض الأقسام خاصة مستلزمات الكمبيوتر وألعاب الفيديو نتيجة اختلاف المزيج البيعي داخل القسم لصالح أصناف ذات ربحية مرتفعة نسبياً.

وانخفضت بعض عناصر تكاليف التشغيل نتيجة المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المترتبة على جائحة كوفيد 19 مثل مبادرة مؤسسة النقد بتحمل رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وكذلك انخفضت تكلفة التمويل نتيجة سداد أرصدة الاقتراض من البنوك.

وحققت جرير أرباحا خلال الستة أشهر الأولى من العام 499 مليون ريال، مقابل 444.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 12.3%.

وقالت الشركة إن انخفاض أرباح الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه برغم وجود زيادة طفيفة في مبيعات الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، إلا أن الانخفاض في صافي الربح يعود إلى الانخفاض النسبي لهامش الربحية نتيجة التغير في المزيح البيعي لصالح الأقسام ذات الربحية المنخفضة نسبياً مقارنة بالربع السابق الذي تضمن مبيعات العودة للمدارس للنصف الدراسي الثاني.

وزادت المصاريف العمومية والإدارية والتي تضمنت في الربع الحالي دعم الشركة لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بمبلغ 20 مليون ريال، إضافة لزيادة مصاريف البيع والتسويق.