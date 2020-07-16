الصناعات الكهربائية: الإيرادات ستنخفض 78 مليون ريال بسبب إجراءات كورونا

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية السعودية عن تأثر أعمالها من جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن تلك الإجراءات تسببت في حدوث تأثير سلبي على سير العمل في الشركة، مما تسبب أيضا في إغلاق مصنعين رئيسيين من مصانعها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لمدة شهر كامل.

وذكرت الشركة أن أعمالها تأثرت بشكل سلبي لعدة أسباب، من بينها تأخر إمدادات المواد الخام من خارج وداخل المملكة، تأثر الإنتاج في مصانع الشركة بسبب عدم انتظام العمالة بسبب تأخر الحصول على التصاريح اللازمة للعمل خلال فترة الحظر.

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كما تأثرت عمليات التصدير للدول المجاورة، وحدث تأخر في الحصول على موافقات العملاء لفحص المنتجات وتنفيذ الأعمال المتعلقة بأوامر الشراء، وتم إغلاق مؤقت لمواقع المشاريع من قبل العملاء مما أثر على التأخير في توريد المنتجات والخدمات.

وتوقعت الشركة أن يكون هناك أثر مالي على نتائج الشركة خلال الربع الثاني بانخفاض الإيرادات بمبلغ يقدر بـ 78 مليون ريال تقريباً.

ولمعالجة أثر الحدث على أعمالها اتخذت الشركة إجراءات من بينها إيجاد بدائل لموردي المواد الخام، العمل على زيادة الإنتاج في المصانع التي تم إغلاقها لتعويض النقص الحاصل خلال فترة الإغلاق، إعطاء الأولوية في التنفيذ والتوريد للمشاريع التي مواقعها جاهزة والتي لم يتأثر سير العمل بها كنتيجة للجائحة.