الكويت.. تحالف لشركة المباني يوقع على مشروع بـ 156 مليون دينار

وقّع تحالف شركة المباني، ومجموعة الصناعات الوطنية، وشركة التخصيص القابضة، وثيقة الالتزام مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير مشروع "جي 3" (J3)، ضمن مشروع تطوير مدينة جابر الأحمد.

وتم اختيار التحالف الذي تقوده "المباني"، بنسبة 35%، إلى جانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، بنسبة 32.5%، وشركة التخصيص القابضة بنسبة 32.5% "المستثمر الفائز" بناء على العرض الذي تم تقديمه في وقت سابق.

وأعرب الرئيس التنفيذي في "المباني" وليد خالد الشريعان، عن فخره بالمشاركة في مشروع "J3"، انطلاقاً من مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، التي ستسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، إذ يعتبر مشروع جابر الأحمد أحد المشاريع المجتمعية المستدامة قيد التطوير.

وقال الشريعان "يأتي ذلك في وقت يتمتع مشروع جابر الأحمد بموقع متميز في الكويت، ويعتبر مثالاً يحتذى به للمناطق الحديثة، ويجسد رؤية مستقبلية لمشاريع التطوير في البلاد، ويعتبر وجهة جديدة بهوية معاصرة، ويشكل فرصة للاستمتاع بالعيش في مدينة حديثة تنبض بالحياة، وتنسجم فيها أبرز مكونات البيئة الحضارية الملهمة".

وسيتم من خلال المشروع، تطوير نحو 276 وحدة سكنية، تتضمّن منازل وشققاً، ومجمعاً تجارياً تبلغ مساحته التأجيرية 104 آلاف متر مربع. وتم تصميم المركز التجاري بمعايير عالمية، من أجل استقطاب الزوار من جميع أنحاء الكويت، من خلال متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي التي تلبي مختلف الأذواق، ويتضمّن واجهة مفتوحة تتضمّن مساحات كبيرة.