عمومية "أسلاك" تقر خفض رأس المال 20% لزيادته عن الحاجة

وافقت الجمعية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك على تخفيض رأسمال الشركة من 438.75 مليون ريال، إلى 351 مليون ريال، بسبب زيادة رأس المال عن الحاجة.

وتبلغ قيمة تخفيض رأس المال 87.75 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية إن عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال سيصبح بعد التخفيص 35.1 مليون سهم.

وستكون نسبة الأسهم المزمع إلغاؤها إلى عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال هي 20%، معدل تخفيض سهم واحد لكل خمسة أسهم.

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وستكون الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 8,775,000 سهم من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم ملغى.

وقالت أسلاك إنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وسيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق استخدام الأرصدة النقدية للشركة.

وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

وفي بيان منفصل قالت الشركة إنه يحق لأي دائن لشركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الاعتراض على عملية التخفيض من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي.

وتبدأ فترة اعتراض الدائنين من هذا اليوم الخميس الموافق 25/11/1441 هـ (الموافق 16/07/2020 م) وتنتهي بنهاية يوم الأحد 25/01/1442 هـ (الموافق 13/09/2020م).