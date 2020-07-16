"صناعة الورق" تعيد جدولة تمويل بـ78.5 مليون ريال مع الراجحي

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاق إعادة جدولة التمويل القائم من مصرف الراجحي والبالغة قيمته 78.5 مليون ريال.

وقالت الشركة إن سبب إعادة الجدولة هو لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة وتحسين دورة رأس المال العامل.

وأضافت أن مدة سداد تسهيل البيع الآجل السابق هي ثلاث سنوات ويبدأ السداد من فبراير 2019 م وتنتهي في أكتوبر 2021 م، فيما مدة سداد تسهيل البيع الآجل بعد إعادة الجدولة هي ثمانية عشر شهراً.

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وتتوزع جدولة الأقساط بواقع 2 مليون ريال يتم سدادها بحد أقصى 30 سبتمبر 2020 م.

3 ملايين ريال يتم سدادها على أقساط شهرية ابتداءً من 31 يوليو 2020م إلى 31 ديسمبر 2020م بقيمة 500 ألف ريال لكل قسط.

6 ملايين ريال يتم سدادها على أقساط شهرية ابتداءً من 31 يناير 2021م إلى 30 يونيو 2021م بقيمة 1 مليون لكل قسط.

والمبلغ المستحق المتبقي بقيمة 67.527 مليون ريال يستحق بتاريخ 31 يوليو 2021 وسيتم إعادة جدولته في تاريخ استحقاقه.

وبهذا تكون الشركة قد انتهت من إعادة جدولة جميع قروضها البنكية.