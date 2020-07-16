"طيران الجزيرة" تكشف عن 20 وجهة لرحلاتها في أغسطس

كشفت شركة طيران الجزيرة، أمس الأربعاء، عن جدول الرحلات التي ستشغلها ابتداء من أول أغسطس المقبل، ولفترة ستة أشهر، حيث اشتمل على رحلات إلى 20 وجهة تتمتع بالطلب العالي وتضم كلاً من دبي والرياض وبيروت وإسطنبول وعمّان.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، روهيت راماشاندران: "يسعدنا أن نستأنف رحلاتنا ونخدم عملاءنا من جديد بعد توقف الرحلات أكثر من أربعة أشهر في مطار الكويت الدولي"، موضحاً أنه "خلال هذه الفترة، واصلنا العمل من خلال دعم رحلات الإجلاء والمغادرة. والآن نحن مستعدون للترحيب بالمواطنين والمقيمين الذين يرغبون في السفر والعودة إلى دولة الكويت"، وفقا لما نقلته "الجريدة الكويتية".

وتوقع راماشاندران أن "يكون الطلب قوياً في أغسطس، لذا ركزنا جدول الرحلات على الخطوط الأكثر طلباً للعملاء الذين يسافرون لزيارة الأهل، وللسياحة، ولغرض العمل أو لحالة طبية"، لافتاً إلى أن "الجزيرة" اتخذت جميع الإجراءات الصحية والوقائية داخل مبنى ركابها T5 وعلى متن طائراتها؛ حفاظاً على سلامة الركاب.

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وشدّد على أن مقصورة الطائرات بيئة آمنة بشكل خاص؛ لأن الفلاتر المنقية للهواء التي يتم استخدامها في الطائرات عالية الكفاءة وتزيل نسبة 99.97% من الميكروبات التي تنتقل بالهواء.

وبحسب الإجراءات الجديدة لتسهيل عملية التسجيل والحد من الازدحام، يُطلب من المسافرين تسجيل الصعود على الطائرة عبر موقع أو تطبيق الجزيرة، ومن ثم تنزيل بطاقة الصعود عن التطبيق أو طباعته عن الموقع.

كما تتوفر خدمة التسجيل وتسليم الحقائب قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة وذلك في مواقف السيارات التابعة لمبنى T5، حيث يمكن للركاب تسليم حقائبهم وتسلم بطاقة الصعود إلى الطائرة. وفي يوم المغادرة، يمكن للركاب التوجه مباشرة إلى مكاتب الجوازات.