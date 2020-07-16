"هواوي" تتجاوز العقوبات الأميركية وإيراداتها تقفز 13%

كشفت شركة "هواوي"، أنها حققت إيرادات إجمالية بقيمة 64.23 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 13.1% على أساس سنوي، مع هامش ربح صافٍ بنسبة 9.2%، متجاوزة بذلك العقوبات الأميركية التي يواصل فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ووفق نتائج أعمال الشركة الصينية، فقد بلغت إيرادات مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات نحو 22.58 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات مجموعة أعمال هواوي انتربرايز لقطاع المشاريع والشركات نحو 5.13 مليار دولار. كما وصلت إيرادات مجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلك 36.19 مليار دولار.

وأكدت هواوي التزامها بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين مشغلي الاتصالات وكافة الشركاء والعملاء ضمن مختلف الصناعات والقطاعات للحفاظ على استقرار عمليات شبكات الاتصالات وتماشيها مع تحديات واحتياجات الفترة الحالية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتسعى الشركة الصينية إلى تنشيط أطر العمل المشترك لدفع عجلة التحول الرقمي وتسريع إعادة تنشيط وفتح الاقتصادات المحلية للبلدان في مختلف أنحاء العالم، سيما وقد بات دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر وضوحا على مستوى التعامل مع الأزمات وتلبية متطلبات المجتمعات وتحفيز مسارات الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد الأزمة.

وجددت الشركة الصينية تأكيدها على انفتاحها للعمل مع كافة الأطراف المعنية لنشر مزيد من مميزات وقيم التكنولوجيا للبشرية، خصوصاً في ظل البيئة الخارجية المعقدة للأعمال التي تجعل التعاون المفتوح والثقة في سلاسل التوريد العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ووعدت هواوي بمواصلة عملها الجاد على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والموردين واستمرار دورها كمزود لأحدث التقنيات والحلول، والمضي قدمًا في مساهماتها ودعمها لمسارات بناء الاقتصاد الرقمي العالمي والتطور التكنولوجي، بغض النظر عن التحديات المستقبلية التي تواجهها الشركة.