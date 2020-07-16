600 مليون درهم مبيعات "نخيل" من العقارات خلال 4 أشهر

أعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري، ومقرها دبي عن بيعها نحو 250 عقاراً وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 600 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، نظرا لارتفاع الطلب على الفلل السكنية الجاهزة للسكن.

وتصدرت فلل "نخيل" المخصصة للعائلات في "ند الشبا" قائمة المشترين حيث تم الآن طرح المرحلة الثالثة التي تضم فللا جاهزة للسكن، وذلك بعد أن تم بيع المرحلتين الأولى والثانية في شهر يونيو الماضي.

ووصل عدد الفلل التي قامت "نخيل" ببيعها في مجتمع "ند الشبا" حتى الآن إلى 205 فلل، حيث من المقرر افتتاح مركز التجزئة والترفيه المجتمعي في الربع الأول من 2021.

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كما شهدت "نخيل" ارتفاعا كبيرا في الطلب على الفلل في "الفرجان"، حيث تم بيع 36 فيلا جاهزة للسكن منذ شهر مارس الماضي ولم يتبق سوى عدد قليل من الفلل الواقعة في أحدث المراحل المكتملة.

وأكد عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل" أن الأرقام تتحدث عن نفسها، لافتا إلى أن المستثمرين يتطلعون للحصول على منازل جاهزة للسكن بجودة عالية، حيث وجدوا أن الفرصة سانحة أمامهم لترقية وتوسيع مساكنهم مستفيدين من العروض والأسعار الجذابة.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية من "فلل ند الشبا" تقوم الشركة الآن بعمليات البيع للمرحلة الثالثة بشكل يومي وستقوم بطرح المزيد من المنازل الجاهزة للسكن طوال العام، معتبرا أن المبيعات النشطة والقوية التي تم تحقيقها بالرغم من الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 تأتي لتعكس ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري بدبي وبمشاريع وعلامة "نخيل".