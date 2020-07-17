BMW تخطط لإزاحة تسلا من عرش السيارات الكهربائية بهذا الإجراء

تخطط شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة BMW لزيادة تواجدها بسوق السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، إذ تعاقدت مع شركة مدعومة من قبل بنك الاستثمار العالمي "جولد مان ساكس" لتوريد خلايا البطاريات الكهربائية إلى مصانعها في ألمانيا بصفقة بلغ قوامها مليار دولار أو ما يوازي 2.3 مليار يورو.

والشركة المدعومة من قبل بنك الاستثمار الأميركي هي شركة Northvolt السويدية والتي أسسها مسؤولان تنفيذيان سابقان في تسلا الأميركية في إشارة على استعداد الشركة الألمانية نحو الدخول بقوة في سباق صناعة السيارات الكهربائية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وستبدأ الشركة السويدية في توريد خلايا البطاريات، التي تتمتع بميزة تنافسية تتمثل في استخدام الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، اعتبارا من العام 2024 في إطار عقد طويل الأجل مع الشركة الألمانية الشهيرة التي تبحث عن تنويع مصادر مورديها.

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وقالت BMW في بيان إن الصفقة تأتي من منطلق رغبتها في الاعتماد بصورة أقل على عمليات التوريد من آسيا وتنويع شبكة الموردين مع سعيها لإنتاج المزيد من السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وتعتلي شركة تسلا الأميركية بالوقت الراهن ليس فقط عرض صناعة السيارات الكهربائية فقط ولكن عرش الصناعة بوجه عام بعد أن نجحت في وقت سابق من الشهر الجاري في إزاحة نيسان من القمة كأكبر قيمة سوقية لشركة صناعة سيارات مدرجة بالعالم.

وبعد الصفقة ستصبح Northvolt ثالث أكبر مورد للشركة الألمانية بعد شركة Contemporary Amperex الصينية وشركة Samsung SDI Coالكورية.

وتخطط BMW لإطلاق خمس مركبات تعمل بالكهرباء العام المقبل على أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 12 سيارة بحلول العام 2023.

والعام الماضي، جمعت Northvolt السويدية نحو مليار دولار من مستثمرين كبار من ضمنهم Volkswagen AG الألمانية وجولد مان ساكس لبناء مصنع للبطاريات في شمال السويد، فيما تخطط Volkswagen أيضا للتعاون مع الشركة لإنشاء مصنع آخر في ألمانيا خلال الفترة المقبلة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.3 مليار يورو أو ما يوازي نحو مليار دولار أميركي.