بعد إيرادات بـ 6 مليارات دولار.. أسهم نتفليكس تهوي 10%

أعلنت منصة نتفليكس عن أدائها المالي في الربع الثاني، وبعد خروج أرقام الربع الثاني، شهدت خدمة بث الفيديو الشهيرة انخفاضًا حادًا في قيمتها، حيث انخفضت أسهم نتفليكس 10%.

موضوع يهمك ذكرت مصادر يونانية أن القاهرة وأثينا تقتربان من توقيع اتفاق المنطقة الحرة بينهما في المتوسط، والتي ستكتسب أهمية في صد... القاهرة وأثينا تقتربان من اتفاق المنطقة الحرة في المتوسط اقتصاد

وحققت الشركة إيرادات في الربع الثاني بمقدار 6.15 مليار دولار وإيرادات تشغيل بقيمة 1.36 مليار دولار وصافي دخل 720 مليون دولار. من حيث السهم، كسبت الشركة 1.59 دولارًا في فترة الثلاثة أشهر.

لكن توقع المستثمرون 6.08 مليار دولار من الإيرادات وعائد السهم 1.81 دولار، وفقا لمتوسط محلل ياهو المالي، لذا تمكنت نتفليكس من تحقيق ربح ضئيل في الإيرادات، لكنها لم تحقق الأرباح المرجوة منها.

كما تغلبت الشركة على التوقعات من حيث صافي العملاء، حيث أفاد تقرير (CNBC) أن 10.09 مليون مشترك جديد في المنصة قدرت مدفوعاتهم بحوالي 8.26 مليون.

وتوقعت المنصة إيرادات بقيمة 6.33 مليار دولار تؤدي إلى دخل تشغيلي قدره 1.25 مليار دولار وصافي دخل قدره 954 مليون دولار. من حيث كل سهم، تتوقع الشركة أن تكسب 2.09 دولار في الإيرادات.

كما تتوقع الشركة أيضًا إضافة 2.5 مليون صافي مشترك جديد في الربع الثالث، ونظرًا لأن السوق توقعت أن تحقق الشركة 6.39 مليار دولار في إيرادات الربع الثالث و2.00 دولار في ربح السهم، فإن النتائج التي جاءت أقل من التوقعات حصل التراجع الكبير في سهم الشركة.

كما أن النتائج تأثرت مع زيادة عدد المشتركين المرتبطين بنمو المنصة، الذي كان أبطأ من المتوقع.