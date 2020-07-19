أكبر 3 شركات لتصنيع القفازات أضافت 26 مليار دولار لقيمتها

الارتفاعات الخيالية التي تشهدها أسهم الشركات المصنعة للقفازات في ماليزيا تجعل من ارتفاعات سهم تسلا المذهلة أشبه بأداء ضعيف.

فسهم تسلا ارتفع بنحو 260% منذ مطلع السنة، إلا أن سهم "Top Glove" ارتفع بنحو 390% خلال العام الحالي وهي أكبر نسبة ارتفاع على مؤشر MSCI Asia Pacific.

موضوع يهمك سجلت أسهم تسلا أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الاثنين، وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين على تملك أسهم الشركة التي... سهم تسلا يواصل جنونه.. قفز 300% وقيمة الشركة 321 مليار دولار أسواق المال

فيما سجلت أسهم Supermax Corp ارتفاعات فاقت 1000%.

هذه ارتفاعات غير مسبوقة بالمعايير الماليزية، حيث أضافت أكبر ثلاث شركات لتصنيع القفازات حوالي 26 مليار دولار من القيمة السوقية مجتمعة هذا العام.

جاء ذلك بدعم من ارتفاع الطلب على القفازات وسط جائحة كورونا التي صاحبها منع عمليات البيع على المكشوف في ماليزيا حتى نهاية السنة.