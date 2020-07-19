التأمين العربية تعين رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً له 

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الشركة المنتخب للدورة الحالية لمدة ثلاث سنوات ميلادية، قرر يوم الخميس الماضي تعيين عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقه وهي كالتالي: اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر، وفقا لبيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وسوف يتم تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لأحكام المادة (101) من نظام الشركات بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.