الكابلات المتخصصة ترفع دعوى بـ 63.8 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن إقامة دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية في الرياض ضد أحد كبار العملاء (مؤسسة الموسى) لمطالبته بسداد مبلغ 63.85 مليون ريال مقابل توريد كابلات بمختلف أنواعها.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) إن سبب إقامة الدعوى هو التأخر في سداد مبالغ مستحقة، موضحة أنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة مؤسسة الموسى بتسديد المبالغ المستحقة.

ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها الدعوى، كما تتوقع أن ينعكس الأثر الإيجابي على نتائجها بنفس مقدار المطالبة المالية، في حال جاء الحكم لصالح شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة.