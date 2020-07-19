تراجع أرباح ينساب بالربع الثاني 86% لـ44.8 مليون ريال

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" تراجع أرباحها الفصلية بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول من 2020، إلى 44.8 مليون ريال، مقابل 316.1 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بنسبة تراجع 85.8%.

كما تراجعت أرباح الشركة بنسبة 57%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 104.5 مليون ريال.

وتراجعت أرباح ينساب التشغيلية بالربع الثاني إلى 52.9 مليون ريال، بنسبة انخفاض 83.9%.

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وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وانخفاض الكميات المبيعة.

وتابعت "تجدر الإشارة إلى أن انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج أسهم في الحد من انخفاض صافي الربح".

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، حققت ينساب أرباحا 149.3 مليون ريال، مقابل 706.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 78.8%.