شركة تابعة لـ"طاقة" الإماراتية ترسي عقوداً بـ900 مليون درهم 

أعلنت شركة "طاقة "الإماراتية أن "أبوظبي للتوزيع" التابعة لها منحت عقوداً لمشاريع بقيمة 900 مليون درهم لتوسيع شبكة توزيع المياه المعاد تدويرها، ضمن برنامج التوسعة التابع للشركة.

وستوفر خطوط التوزيع الجديدة عند اكتمالها 85 مليون جالون إمبراطوري من المياه المعاد تدويرها يومياً، وسيساهم هذا التوسع بزيادة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية ولأغراض تجارية، إلى جانب ري الحدائق والمسطحات الخضراء.

وكانت "أبوظبي للتوزيع" قد أعلنت في شهر يناير الماضي أنها بدأت توفير 4.4 مليون جالون من المياه المعاد تدويرها يومياً إلى جزيرة السعديات في أبوظبي لري المسطحات الخضراء.