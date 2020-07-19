عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

شركة تابعة لـ"طاقة" الإماراتية ترسي عقوداً بـ900 مليون درهم 

المصدر: دبي - العربية.نت
شركة طاقة الإماراتية
رابط مختصر

أعلنت شركة "طاقة "الإماراتية أن "أبوظبي للتوزيع" التابعة لها منحت عقوداً لمشاريع بقيمة 900 مليون درهم لتوسيع شبكة توزيع المياه المعاد تدويرها، ضمن برنامج التوسعة التابع للشركة.

وستوفر خطوط التوزيع الجديدة عند اكتمالها 85 مليون جالون إمبراطوري من المياه المعاد تدويرها يومياً، وسيساهم هذا التوسع بزيادة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية ولأغراض تجارية، إلى جانب ري الحدائق والمسطحات الخضراء.

وكانت "أبوظبي للتوزيع" قد أعلنت في شهر يناير الماضي أنها بدأت توفير 4.4 مليون جالون من المياه المعاد تدويرها يومياً إلى جزيرة السعديات في أبوظبي لري المسطحات الخضراء.

كلمات دالّة

#شركة طاقة, #أبوظبي للتوزيع, #طاقة الإماراتية, #طاقة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر