عُمان تعيد تشكيل مجالس 15 شركة عامة

قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، إن جهاز الاستثمار العماني أعاد تشكيل مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها في إطار مراجعة شاملة للشركات المملوكة للدولة.

تضمن ذلك تغيير رؤوساء مجالس إدارة خمس شركات.

وأقامت سلطنة عُمان جهاز الاستثمار الشهر الماضي، ليتملك ويدير معظم الأصول العائدة لصندوق الثروة السيادي للدولة ولوزارة المالية.

ويسمح للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

ويحل جهاز الاستثمار محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.