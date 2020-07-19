"جبل عمر" تصدر صكاً موحداً لمشروع المنطقة المركزية بمكة

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم الأحد، أنه تم مساء يوم الخميس الماضي إصدار الصك الموحد على كامل مساحة مشروع شركة جبل عمر للتطوير الواقع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية قدرها 231,939.23 متر مربع.

ومن المتوقع أن يسهم إصدار الصك الموحد للمشروع في تعزيز قدرة الشركة على تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية والتوسع في أعمالها وأنشطتها بما يتناسب مع استراتيجية الشركة ويحقق أهدافها، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول.

ويأتي هذا كأحد المخرجات الرئيسية لخطة التحول الاستراتيجي لشركة جبل عمر للتطوير والتي بدأ العمل على تنفيذها منذ بداية العام 2020.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي، عن تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 217 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020.

وأوضحت الشركة على "تداول" أن سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

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وبلغت خسارة حقوق الملكية غير مسيطرة في قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 مبلغا قدره 53,002 ريال (مقارنة بمبلغ 55,779 ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2019).

وبلغت الخسائر المتراكمة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 مبلغ 398,906,700 ريال بما يعادل 4.29% من رأسمال الشركة، العائد الفعلي للسهم الواحد هو 0.001 ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 مارس 2019، ولكن لغرض عرض الأرقام بما يتماشى مع القوائم المالية، تم تقريب ربح السهم الواحد إلى منزلتين عشريتين.

وتأثرت أعمال الشركة سلباً بسبب الاجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.