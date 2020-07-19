مساهمون في "وفرة" يطلبون عزل مجلس الإدارة

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، اليوم الأحد، عن تلقّي خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 7.14% تقريبا من رأسمال الشركة يطلب عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن هؤلاء المساهمين طالبوا بانتخاب أعضاء جدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وأضافت أن مجلس إدارة الشركة وجه باتخاذ اللازم بشأن الطلب حسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلبات المذكورة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.

بدوره قال المحلل المالي، عبدالله الربدي في مقابلة مع "العربية"، إن بعض المستثمرين يحاولون أن يكونوا في موقف نشط جداً للتدخل في مجلس الإدارة، وهذا مجال صحي، عبر محاولة لمجموعة مستثمرين لتعديل مسار الشركات، وقد حصل مثل هذا التحرك في نحو 4 شركات في سوق الأسهم السعودية.

موضوع يهمك أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، اليوم الاثنين، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد أمس الأحد.وقالت الشركة... مساهمو "وفرة للصناعة" يرفضون إبراء ذمة مجلس الإدارة شركات

كما أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى (صفر)، وذلك بنسبة 0% من رأس المال.

وذلك بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 16-08-1441هـ الموافق 09 أبريل 2020 عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العاديّة التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة.

وكانت الشركة قد قالت في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الجمعية لم توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، لكنها في الوقت ذاته وافقت على تقرير المجلس عن العام الماضي، وأقرت الجمعية أيضا القوائم المالية للشركة عن عام 2019.