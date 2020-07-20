أرباح موبايلي في الربع الثاني تقفز 390% إلى 185 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة اتحاد اتصالات بعد الزكاة والضريبة إلى 185 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 37.77 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 389.8%.

وحققت الشركة نموا في أرباحها بنسبة 42.3%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 130 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني ملياري ريال، مقابل 1.95 مليار ريال، في الربع الثاني من 2019، بنمو 5.4%.

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وخلال الأشهر الأولى من 2020، نمت أرباح الشركة إلى 315 مليون ريال، مقابل 105 ملايين ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 199.9%.

وقالت موبايلي إنها تمكنت من تحقيق صافي ربح للربع الثاني من العام 2020 لعدة أسباب، من بينها تحسين إيراداتها للربع الثاني من العام 2020م، حيث بلغت 3,559 مليون ريال بالمقارنة مع 3,331 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 6.8%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة ونمو قاعدة الألياف الضوئية.

وبلغ إجمالي الربح 2,062 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020 مقارنة بـ 1,956 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 5.4%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

استمرت الشركة في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,335 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020 مقارنة مع 1,221 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بتحسن قدره 9.3%، ويعود ذلك إلى تحسين كفاءة الشركة في إدارة عملياتها والزيادة في الإيرادات.

وقد تحسنت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 37.5% في الربع الثاني من العام 2020 مقارنة مع 36.7% في الربع المماثل من العام السابق.

وتحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 27.8% لتصل إلى 334 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 261 مليون ريال.

في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

انخفضت مصاريف التمويل للربع الثاني من العام 2020 لتصل إلى 139 مليون ريال بالمقارنة مع 217 مليون ريال للربع الثاني من العام 2019 بانخفاض قدره 36.2%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام الماضي، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة.

وبلغ مصروف الزكاة للربع الثاني من العام 2020م 17 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 16 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.