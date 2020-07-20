"اكسترا" للعربية: شهر يونيو غير مسبوق.. والمبيعات قفزت 200%

سجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا) ارتفاعاً بصافي أرباحهاً الفصلية بـ24.9% إلى 90.5 مليون ريال في مقابل 72.5 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن الارتفاع في الأرباح يعود إلى ارتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة خاصة مع بداية شهر يونيو نتيجة صدور القرارات الخاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات قبل تطبيق الضريبة. لترتفع مبيعات الربع الثاني بنسبة 33.5% عن الربع المماثل من العام السابق. مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 21.9% ليسجل 276.1 مليون مقابل 226.5 مليون عن الربع المماثل من العام الماضي والذي أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 24.9%.

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وأضافت الشركة: حققنا هذه الأرباح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية.

وقال محمد جلال، الرئيس التنفيذي لشركة اكسترا في لقاء مع "العربية": "شهر يونيو غير مسبوق في تاريخ الشركة، حيث ارتفعت المبيعات 200% مع زيادة المتسوقين بـ60% عن نفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف جلال "عندما تم الإغلاق واجهت العديد من الشركات التي لا تمتلك قدرة قوية لمبيعات الأونلاين خروجا قسريا من السوق لكن بالنسبة لإكسترا حققت الشركة مبيعات أونلاين بـ31% من إجمالي مبيعات الشركة وهو ما يعد تاريخيا مع تحقيق الشركة ارتفاعا كبيرا بحصتها السوقية".

وتابع "نتوقع تراجعا في الطلب بالربع الثالث. ففي العام الماضي وقت صدور الضريبة تراجع السوق بـ15% ونتوقع تراجعا بالسوق خلال الربع الثالث بـ30% إلى أن يحدد المستهلك أولوياته وتوجهاته وبعدها نتوقع ارتفاعه مجدداً".

ومن ناحية استثمارات الشركة المرتقبة، قال جلال" خلقت جائحة كورونا واقعاً جديداً في السوق يحتم علينا توفير جميع الخدمات المتاحة للمستهلك أونلاين وفي المعرض لتسهيل اختياراته، لكن بعد الضغوطات التي حصلت على مبيعات أونلاين أظهرت الجائحة لنا حجم الأهمية في تطوير هذه المنصات لذلك سيكون لدينا استثمارات كبيرة بها في "last mile". وأثبتت لنا التجربة أن الاعتماد على منقذ ثالث لم يكن أفضل الخيارات لذلك يجب علينا التوسع في آخر عمليات التوصيل وهو شيء نستثمر فيه حالياً. نستثمر أيضاً في المحتوى وهو مهم جداً لعمل أفضل تقييم للبضائع".

يشار إلى أن أرباح الربع الثاني من العام السابق تضمنت 17.4 مليون ريال أرباح غير متكررة نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط.

وقالت الشركة "مع بدايات انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في السعودية خلال النصف الثاني من الربع الأول، قامت حكومة المملكة بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والتي كان من ضمنها فرض حظر التجول الجزئي والكلي على مستوى المملكة مع بداية شهر أبريل والتي أثرت سلباً على أنشطة الشركة وذلك من خلال الإغلاق الكامل لعدد 33 معرضاً من معارض الشركة في المملكة، بالإضافة إلى إغلاق خمسة معارض خارج المملكة في سلطنة عمان ومملكة البحرين نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك الدول أيضاً. مما أدى إلى انخفاض في مبيعات المعارض خلال شهر ابريل فقط بنسبة تتجاوز 55% مقابل نفس الفترة من العام الماضي. ومع بداية شهر مايو من العام الحالي، قامت حكومة المملكة بالرفع التدريجي لحظر التجوال وعودة الأنشطة الاقتصادية مع مراعاة الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتي من شأنها السيطرة على الحد من انتشار الفيروس، وقد قامت الشركة بتطبيق تلك الإشتراطات كاملة سواء في كافة معارض الشركة ومستودعاتها ومكاتبها".

وأضافت "خلال الربع الثاني انخفضت بعض مصاريف التشغيل، وذلك نتيجة العديد من مبادرات الدعم المقدمة من حكومة المملكة، لتخفيف الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19). وتم تعديل ربحية السهم بعد زيادة رأس مال الشركة والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم انعقادها في 5 مايو 2020.