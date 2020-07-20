"كيان" السعودية ترفع خسائرها الفصلية 46% لـ398 مليون ريال

سجلت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية" ارتفاعا بصافي الخسائر بنحو 45.8% خلال الربع الثاني من عام 2020 إلى 398.19 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 273.13 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2019.

وأرجعت الشركة في بيان لها على "تداول" ارتفاع الخسائر إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى الانخفاض في الكميات المبيعة، على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم والانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.

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وعلى مستوى نتائج النصف الأول من عام 2020، قفزت خسائر "كيان السعودية" بنسبة 94.4% على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية، ارتفعت الخسائر إلى 914.98 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 470.62 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2019.