بدء مرحلة الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية لـ"تهامة للإعلان"

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، اليوم الاثنين، على أن تنتهي فترة التداول في يوم الاثنين المقبل 27/07/2020م، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 06/08/2020م.

وطلبت "تداول" في بيان لها من المستثمرين زيارة رابطها للحصول على قيمة الحق الإرشادية ونسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يوميا بعد الإغلاق خلال فترة تداول الحقوق. ونبهت المستثمرين بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لـشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأثنين 20 /07 /2020م.

إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 100 مليون ريال.

موضوع يهمك أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات... السعودية لإعادة التمويل تشتري محفظة عقارية بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال شركات

وستكون طريقة زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 10 ملايين سهم عادي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن رأسمال الشركة قبل الزيادة 75 مليون ريال مقسم إلى 7.5 مليون سهم عادي، فيما سيصبح رأس المال بعد الزيادة 175 مليون ريال مقسم إلى 17.5 مليون سهم عادي.

وأضافت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.