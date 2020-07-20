ريدان الغذائية تمنح امتيازها التجاري لشركة سول المتقدمة

أعلنت شركة ريدان الغذائية، اليوم الاثنين، عن إبرام اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان"، وذلك لوكيل الامتياز التجاري شركة سول المتقدمة المحدودة لمدة خمس سنوات في مدينة الباحة طريق الملك فهد بن عبدالعزيز.

وبإبرام هذه الاتفاقية يزداد توسع وانتشار سلسلة فروع شركة ريدان الغذائية في مناطق المملكة وفي القريب العاجل سوف نشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وقالت الشركة إن قيمة العقد تبلغ 30 ألف دولار، وهي تمثل رسوم الامتياز التجاري، بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

وأشارت الشركة إلى أن العقد سوف يكون له أثر مالي إيجابي على الشركة في الربع الثاني لعام 2021.