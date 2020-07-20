عوائد نقل النفط تقفز بأرباح البحري السعودية 1570%

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ارتفاع أرباحها الفصلية في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1570%، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 760.6 مليون ريال نهاية 2020-06-30.

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وأرجعت الشركة في بيان الاثنين، سبب الارتفاع في أرباحها الفصلية هذه، إلى "ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بشكل رئيسي بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل، إضافة لزيادة عمليات النقل خلال الربع الثاني من السنة".

وربحت الشركة حوالي 1.18 مليار ريال خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 225% مقارنة مع أول ستة أشهر من العام الماضي.

وتدعمت أرباح الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مع انخفاض المصروفات التمويلية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إضافة إلى تسجيل أرباح في حصة المجموعة من الاستثمارات في الشركات الزميلة خلال الفترة الحالية مقارنة بخسائر محققة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقال المهندس عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "تشير النتائج المالية القياسية التي حققناها خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020م إلى تحسن ملحوظ في ربحيتنا التشغيلية، فنحن قد بدأنا العام الحالي على أسس راسخة، إذ أسهم برنامجنا المتميز للتوسع والمحافظة على الأعمال في استمرار هذا الزخم القوي. وتعزى الزيادة في صافي الربح خلال الفترة التي شملتها النتائج المالية إلى النمو السريع والقوي في المبيعات والذي حققته مختلف قطاعات أعمالنا إلى حد كبير، مما يشير إلى استمرار ارتفاع الطلب على خدماتنا وحلولنا".



وأضاف الدبيخي: "ومع دخولنا النصف الثاني من العام المالي، فإننا متأهبون لزيادة عائداتنا بشكل تصاعدي، ونتوقع أن نستمر في تحقيق أرباح إيجابية وأن يظل وضعنا المالي قوياً حتى نهاية العام 2020م وما بعده. إننا على ثقة من أن شركة البحري تسير على الطريق الصحيح، وذلك بفضل جهود موظفينا وشركائنا ومساهمينا".



هذا، وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام الحالي 3 ريالات، مقارنة بـ 0.57 ريال سعودي للفترة نفسها من 2019م. أما ربحية السهم للربع الثاني من العام الحالي، فقد بلغت 1.93 ريال سعودي، مقارنةً بـ 0.12 ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.