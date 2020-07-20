مؤشر تأسيس الشركات بمصر يقفز 15% في يونيو

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات في مصر خلال شهر يونيو الماضي بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بشهر يونيو 2019.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، محمد عبد الوهاب، إن شهر يونيو الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات تأسيس الشركات مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المُؤسسة خلال شهر يونيو الماضي نحو 1672 شركة ومنشأة، محققا زيادة بنسبة 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2019 والتي بلغ عددها نحو 1449 شركة ومنشأة.

وأشار إلى أن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المُؤسسة خلال شهر يونيو الماضي بلغ 7.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 71.7% عن إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو من العام 2019 والتي بلغت نحو 4.6 مليار جنيه.

وذكر رئيس هيئة الاستثمار خلال لقائه رئيس الوزراء المصري، المهندس مصطفى مدبولي، أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 49%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 26%، بينما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، في حين جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الرابعة بنسبة 6% فقط.

ولفت إلى أن نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو الماضي بلغ نحو 98.8% من إجمالي رأس المال المُصدر.