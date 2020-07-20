نمو أرباح "ثوب الأصيل" الفصلية 8% إلى 52 مليون ريال

أعلنت شركة "ثوب الأصيل" في بيان لها على "تداول" عن نمو أرباح الشركة الفصلية بـ8.23% إلى 52.32 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بـ48.34 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في البيان أن سبب الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 1.95%، وذلك نتيجة دخول منتجات جديدة وتوقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية. بالإضافة إلى جهود الشركة لتحسين إدارة النفقات والسيطرة بشكل جيد على التكاليف القابلة للتحكم والاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المترتبة علي جائحة كوفيد- 19.

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ويعود سبب الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع السابق، بنسبة 198.78% بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات بمعدل 65.03% وذلك نتيجة دخول المنتجات جديدة.

وأصافت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020م (ستة أشهر) مقارنة بالفترة المماثل من العام السابق بنسبة 8.21% يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى لارتفاع مجمل الربح.