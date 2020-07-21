أرباح الدريس الفصلية تتراجع 17% إلى 14 مليون ريال

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام المالي الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح قدره 16.8%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغ 14.4 مليون ريال، مقابل 17.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها خلال الشهور الستة الأولى من 2020 تراجع بنسبة 5.3% إلى 44.7 مليون ريال، مقابل 47.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي إلى انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وتأثر المبيعات في الربع الثاني بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة التي تقوم بها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وانخفاض أسعار المحرروقات، وخسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، وزيادة المصروفات العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة على الرغم من زيادة الإيرادات الأخرى وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية والمصاريف المالية، وفقا للشركة.