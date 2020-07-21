أرباح "سمو العقارية" النصفية تنمو 18% إلى 36 مليون ريال

أعلنت شركة سمو العقارية، الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للنصف الأول من 2020، محققة نموا 18.7% في صافي الأرباح.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباحها الصافية بلغت 36.049 مليون ريال، مقابل 30.362 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت شركة سمو العقارية، اليوم الثلاثاء، عن نشرة الطرح الخاص بأسهمها في السوق الموازية نمو، وذلك بعد موافقة هيئة السوق... السعودية: "سمو" العقارية تعتزم جمع 180 مليون ريال من طرح ثلث أسهمها شركات

وجاء ذلك بالرغم من تراجع مبيعات الشركة بنسبة 26% إلى 49.913 مليون ريال، مقابل 67.44 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعن أرباح العام الماضي، أوصى مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019، بقيمة 25 مليون ريال على عدد 25 مليون سهم بواقع ريال لكل سهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية.

يذكر أن شركة سمو العقارية جرى إدراجها في السوق المالية الموازية بالسعودية في 11 مايو 2020.