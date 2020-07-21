اليوم.. انتقال وبدء تداول العمران للصناعة بالسوق الرئيسية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) موعد انتقال أسهم شركة العمران للصناعة والتجارة "العمران" إلى السوق الرئيسي "تاسي".

وقالت "تداول"، في بيان لها، إنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "العمران" في السوق الرئيسية ابتداءً من اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يوليو 2020.

ويتداول سهم "العمران" ضمن المؤشر العام للسوق "تاسي" بالرمز 4141 في قطاع السلع الرأسمالية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

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ووافقت "تداول"، في 15 يوليو، على طلب شركة العمران للصناعة والتجارة الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وتقدمت الشركة، في 29 مارس الماضي، بطلب الانتقال للسوق الرئيسية، ووافق مجلس إدارة الشركة على تقديم طلب الانتقال من السوق الموازية- نمو إلى السوق الرئيسية.